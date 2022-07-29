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  4. TÜRK-İŞ yöneticileri el hareketi ile işçilere hakaret etti

TÜRK-İŞ yöneticileri el hareketi ile işçilere hakaret etti

Nakliyat-İş üyesi işçiler, TÜRK-İŞ İstanbul Bölge Temsilciliği’ne giderek siyah çelenk bıraktı. Bölge temsilciliğinde yönetici olduğu iddia edilen kişiler, emekçilere hakaret etti.

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