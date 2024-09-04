Anasayfa Video Galeriler Gündem TÜRK-İŞ'ten ''geçinemiyoruz'' eylemi: ''Sesimizi duymayanlar, sandıkta hesabını verir'' TÜRK-İŞ'ten ''geçinemiyoruz'' eylemi: ''Sesimizi duymayanlar, sandıkta hesabını verir'' 04 Eylül 2024 Çarşamba Saat: 07:45 Güncelleme: 04 Eylül 2024 Çarşamba 07:45 Zonguldak'ta ''Zordayız geçinemiyoruz'' mitinginde konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, ''Sesimizi duymayanlar, sandıkta hesabını vermeye devam ederler'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d7e5f07ba6be86e406baf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boğaz manzaralı kaçak yapı için karar verildi Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var 42 ilde ''zehir'' operasyonu: 227 kişi yakalandı 10 bin lira için arkadaşını bıçakladı Obruk deprem etkisi yarattı; 1 ev tahliye edildi ODTÜ mezuniyet töreninde rektöre protesto Dilruba'nın cezası belli oldu İstanbul'da plazada korkutan yangın Gazeteci Murat Ağırel'e ölüm tehdidi