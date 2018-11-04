Türk karasularına giren Yunan gemisinden jet kaçış
04 Kasım 2018 17:25
Türk karasularına giren Yunan gemisinden jet kaçış
Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan’a ait askeri bir araştırma gemisi görüntülendi. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin hareket etmesi üzerine Yunan gemisi kaçtı.Yunanistan’ın Sisam Adası’ndan hareket eden Yunan askeri araştırma gemisi önce uluslararası sularda bir süre seyretti. Daha sonra da sonra Kuşadası’nın Kadınlar Denizi açıklarında Türk karasularına da girerek seyrine devam etti....