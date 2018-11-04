  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 04 Kasım 2018 17:25

Türk karasularına giren Yunan gemisinden jet kaçış

Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan’a ait askeri bir araştırma gemisi görüntülendi. Bölgeye Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin hareket etmesi üzerine Yunan gemisi kaçtı.Yunanistan’ın Sisam Adası’ndan hareket eden Yunan askeri araştırma gemisi önce uluslararası sularda bir süre seyretti. Daha sonra da sonra Kuşadası’nın Kadınlar Denizi açıklarında Türk karasularına da girerek seyrine devam etti....

Bilgin Pro
Video Galeri
O sürücü yakalandı
O sürücü yakalandı
Video Galeri
Günün özeti
Günün özeti
Video Galeri
Hep birlikte gemiye bir el attılar
Hep birlikte gemiye bir el attılar
Video Galeri
Koray Şener son yolculuğuna uğurlandı
Koray Şener son yolculuğuna uğurlandı
Video Galeri
Atatürk Havalimanı’nda kaza: 9 yaralı
Atatürk Havalimanı’nda kaza: 9 yaralı
Video Galeri
Boyları 70 metreye ulaşan ağaçlar var
Boyları 70 metreye ulaşan ağaçlar var
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM