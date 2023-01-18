Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk kızı Ekinsu buz pistindeki dansı ile dünyayı salladı! Türk kızı Ekinsu buz pistindeki dansı ile dünyayı salladı! 18 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 22:55 Güncelleme: 18 Ocak 2023 Çarşamba 22:55 Türk dansçı Ekinsu Cülcüoğlu buz pistinde yaptığı dans gösterisi ile görenlerin ağzını açık bıraktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c84ea85462d15380155393" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tutankhamun'un hazineleri İstanbul'da görücüye çıkıyor Erdoğan seçim için net tarih verdi Ankara-İstanbul yolunda mağazada yangın Vay manyak vay! Para verirken, çalışanı kaçırmaya çalıştı 10 ilde FETÖ operasyonu: 44 gözaltı kararı Akşener ''ahlaksızlık'' deyip AK Parti'nin seçim planını eleştirdi Van'da korkutan deprem MSB'den dikkat çeken NATO paylaşımı İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek