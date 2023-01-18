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  4. Türk kızı Ekinsu buz pistindeki dansı ile dünyayı salladı!

Türk kızı Ekinsu buz pistindeki dansı ile dünyayı salladı!

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Türk dansçı Ekinsu Cülcüoğlu buz pistinde yaptığı dans gösterisi ile görenlerin ağzını açık bıraktı.

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