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Türk komandosu Kosova yolunda

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Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle bölgede görevlendirilen komandoların intikale başladığını duyurdu.

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