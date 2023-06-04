Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk komandosu Kosova yolunda Türk komandosu Kosova yolunda 04 Haziran 2023 Pazar Saat: 16:25 Güncelleme: 04 Haziran 2023 Pazar 16:25 Milli Savunma Bakanlığı, Kosova'da meydana gelen olaylar nedeniyle bölgede görevlendirilen komandoların intikale başladığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647c90c3547698123c504423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mamak Belediyesi'nden Çankaya'da gizemli çalışma! Erdoğan, Mehmet Barlas'ın cenazesine katıldı Bakanlığı Mehmet Şimşek'e devreden Nebati ''ohh'' çekti Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları uçtu Bir ülke yasta! Can kaybı 294'e yükseldi Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor İstanbul Boğazı'nda yüksek ses krizi Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini füzeyle vurdu Oto farelerine balkondan patates fırlattı; onlar da taş attı