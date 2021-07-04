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  4. Türk kovboy iş başında! Sosyal medya yıkıldı

Türk kovboy iş başında! Sosyal medya yıkıldı

Bursa'da kaçak kurbanlık keçisine kement atmaya çalışan yaşlı adamın görüntüsü sosyal medyayı salladı.

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