Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk kovboy sosyal medyayı salladı Türk kovboy sosyal medyayı salladı 04 Temmuz 2021 Pazar Saat: 22:20 Osmangazi'ye bağlı Alaattinbey Mahallesi'nde hayvan pazarından aldığı kurbanlık keçisini evine getiren yaşlı bir adam, keçiyi kamyonetten indirdiği sırada kaçırdı. Sahibinin elinden kaçan keçi, zemini su ile dolu kanala girip çıkmadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e209fedb056a5e2d790a57" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hazar Denizi'nde büyük patlama Yandaş medyaya en güzel yanıtı o verdi: ''Sizin tuzunuz kuru!'' İstanbul'da hortum paniği kamerada Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için Kadıköy'de buluştu Beşiktaş, Salih Uçan'ı kadrosuna kattı Genç kadına sokak ortasında tecavüz girişimi! Görüntüler dehşete düşürdü Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle barıştı mı? Kafa karıştıran paylaşım Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler Küçük çocuğu araçtan sarkıtan babadan pes dedirten ifade