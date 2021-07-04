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Türk kovboy sosyal medyayı salladı

Osmangazi'ye bağlı Alaattinbey Mahallesi'nde hayvan pazarından aldığı kurbanlık keçisini evine getiren yaşlı bir adam, keçiyi kamyonetten indirdiği sırada kaçırdı. Sahibinin elinden kaçan keçi, zemini su ile dolu kanala girip çıkmadı.

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