Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk kullanıcı Tesla'yı dize getirdi: Açtığı davayı sonunda kazandı Türk kullanıcı Tesla'yı dize getirdi: Açtığı davayı sonunda kazandı 11 Ekim 2024 Cuma Saat: 13:12 Osmaniye'de yaşayan Endüstri Yüksek Mühendisi bir vatandaş 1 yıl önce sıfır aldığı Tesla aracında yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6708fa18efa856f685063e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR KKTC Meclisi'nde olaylı seçim: Milletvekilleri birbirine girdi Define avcılarının yeni hedefi Gıj Gıj Baba oldu: Ortalığı savaş alanına çevirdiler Yok böyle bir takas: Telefonu verdi arabayı aldı, arabayı verdi telefonu aldı... Minik çocuğa mahallenin ortasında gürültü dayağı Karadeniz'de korkutan deprem: Birçok ilde hissedildi Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü Vahşetin yaşandığı Edirnekapı Surları'nın girişlerinde dikkat çeken hareketlilik Köfteci Yusuf tartışmasında olay sözler: ''Asıl domuzlar devletin içinde olabilir'' Erşan Kuneri'de Caner Erkin sürprizi