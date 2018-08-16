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  3. 16 Ağustos 2018 19:50

"Türk Lirası üzerindeki spekülasyon ortamı bertaraf edildi"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, “Türk Lirası üzerinde spekülasyon yapılmasına imkan sağlayacak istismara açık ortam tamamen bertaraf edilmiş durumdadır” dedi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ekonomide yaşanan gelişmeler ve Sincar operasyonuna ilişkin önemli bilgiler verdi. BU TÜR OPERASYONLAR...

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