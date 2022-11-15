Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk mühendisler bir ilki başardı! Türk mühendisler bir ilki başardı! 15 Kasım 2022 Salı Saat: 12:50 Güncelleme: 15 Kasım 2022 Salı 12:50 Türkiye'de Türk mühendislerinin dar alanda uyguladığı ilk labirent tipi baraj projesi olan Tokat'ın Turhal ilçesinde yapımının yüzde 80'i tamamlanan Yazıtepe Barajı için geri sayım başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/637360e3d0d17d38c92cee43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan, Suudi Prens Selman ile görüştü İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza! Ön tekerleri yerinden çıktı Tunceli'de 881 personelle dev operasyon Taksim saldırısında yeni gözaltılar Taciz zanlısına sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada Erdoğan ve Biden'dan kritik görüşme Suriyeli kaçakların Türkiye'ye sızdığı anlar kamerada Polis eve girer girmez kadın teröristin boğazını sıktı! İşte sebebi... Taksim'de teröre karşı ağaçlar kaldırıldı