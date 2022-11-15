  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türk mühendisler bir ilki başardı!

Türk mühendisler bir ilki başardı!

Güncelleme:

Türkiye'de Türk mühendislerinin dar alanda uyguladığı ilk labirent tipi baraj projesi olan Tokat'ın Turhal ilçesinde yapımının yüzde 80'i tamamlanan Yazıtepe Barajı için geri sayım başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan, Suudi Prens Selman ile görüştü
İstanbul'da akıllara durgunluk veren kaza! Ön tekerleri yerinden çıktı
Tunceli'de 881 personelle dev operasyon
Taksim saldırısında yeni gözaltılar
Taciz zanlısına sokak ortasında öldüresiye dayak kamerada
Erdoğan ve Biden'dan kritik görüşme
Suriyeli kaçakların Türkiye'ye sızdığı anlar kamerada
Polis eve girer girmez kadın teröristin boğazını sıktı! İşte sebebi...
Taksim'de teröre karşı ağaçlar kaldırıldı