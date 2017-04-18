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  3. 18 Nisan 2017 11:20

Türk mühendisler geliştirdi, terörle mücadelede kullanılacak

Yerin 30 metre kadar altından görüntü sağlayabilen ve yer altına döşenmiş mayınların, bombaların önceden tespitini yapabilen TORUK 101 ürünü basına tanıtıldı.

Video Galeri
Alevler arasında uyanınca, 5 metreden yükseklikten aşağıya atladı
Alevler arasında uyanınca, 5 metreden yükseklikten aşağıya atladı
Video Galeri
İstanbulda AVMde yangın çıktı
İstanbulda AVMde yangın çıktı
Video Galeri
E-5te patenci gençlerin ölümüne yolculuğu
E-5te patenci gençlerin ölümüne yolculuğu
Video Galeri
Akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın korkuttu
Akaryakıt istasyonu yanında çıkan yangın korkuttu
Video Galeri
İstanbulda AVMde yangın çıktı
İstanbulda AVMde yangın çıktı
Video Galeri
İstanbul'da AVM'de yangın alarmı
İstanbul'da AVM'de yangın alarmı