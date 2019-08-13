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  3. 13 Ağustos 2019 11:05

Türk mühendisler güneş enerjisiyle giden tekne yaptı

Türk Mühendisler uzun çalışmalar sonucu güneş enerjisi ile gidebilen tekne üretti. Güneş olmadığı zamanlarda standart seyir hızında bataryalarını kullanarak 6 saat gidebilen tekne sıfır karbon salınımı ile aynı zamanda doğa dostu. Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi, Kaan Gölçek ve Rahim Can Peker güneş enerjisiyle gidebilen tekne yaptı. Yıldız Teknopark’ta...

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