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  4. Türk mühendislerin geliştirdiği SİPER envantere girdi

Türk mühendislerin geliştirdiği SİPER envantere girdi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER Ürün-1'in, TSK envanterine dahil olduğunu duyurdu.

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