Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk mühendislerin geliştirdiği SİPER envantere girdi Türk mühendislerin geliştirdiği SİPER envantere girdi 28 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 18:46 Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe'nin caydırıcı gücü uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER Ürün-1'in, TSK envanterine dahil olduğunu duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671fb1c6cfe186deee06be73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çocuğun ölümüne neden oldu; araca binip intihar etti Antalya'da yazdan kalma günler Muş'ta yolcu treni kazası: Ölü ve yaralılar var Yenidoğan çetesi için hesap vakti: Duruşma tarihi belli oldu Türkiye'nin minik dahisinin becerisi herkesi şaşırttı Trafikte ''yok artık'' dedirten rezalet: Gören gözlerine inanamadı Elektrikli lüks cip park halinde alev topuna döndü! Karadeniz'deki düğünde yaşananlar komedi filmlerini aratmadı İstanbul'da yer gök kırmızı beyaz