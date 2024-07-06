Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk öğrenciler geliştirdi: Bu eldiven işaret dilini metne çeviriyor Türk öğrenciler geliştirdi: Bu eldiven işaret dilini metne çeviriyor 06 Temmuz 2024 Cumartesi Saat: 12:56 Güncelleme: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 12:56 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri işaret dilini metne çeviren eldiven tasarladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/668914dd3a83e5e7940a7dd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR MSB'den ''Kilit kapanıyor'' paylaşımı 1 yıllık evli kadının sır ölümü Ormanın hayaleti Eskişehir'de görüldü Aldatılan genç kız, sevgilisini darp edip bıçakladı Şişe içme sularının içinden çıkanlar mide bulandırdı Rapor vermeyen doktoru motosiklet kaskıyla hastanelik etti Mustafa Sarıgül'ü uçakta kızdırdılar: ''Yenileceğimizi düşünen uçaktan insin'' Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Bengü ''Ne mutlu Türküm diyene'' dedi, pet şişe yağdı