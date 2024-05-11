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Türk pilotların gözünden kuzey ışıkları

Dün gece güneşte yaşanan patlaması sonucu ortaya çıkan kuzey ışıkları Avrupa'ya uçuş yapan Türk pilotları tarafından görüntülendi.

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