Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk pilotların gözünden kuzey ışıkları Türk pilotların gözünden kuzey ışıkları 11 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 14:45 Dün gece güneşte yaşanan patlaması sonucu ortaya çıkan kuzey ışıkları Avrupa'ya uçuş yapan Türk pilotları tarafından görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663f5a6f0fa01c04500b8113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otomobil fiyatına tosun: Ağırlığı tam 1.6 ton Ankara'da 2.5 milyon TL'lik kaçak gıda maddesi ele geçirildi 83 milyon TL'lik büyük ikramiyenin çıktığı il belli oldu Yolcu minibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var AVM açılmadan sıraya girdiler: 4 bin TL'lik indirim kuyruğu Okulda şiddet kamerada: Müdür yardımcısına böyle saldırdı Gazeteciler 2 kez sordu ama... Ali Erbaş o soruyu duymamazlıktan geldi İstanbul'daki lüks rezidansa kuyumcu faresi baskını Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran Atatürk sahnesi