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  3. 17 Ekim 2018 17:05

Türk polisi başkansolosun konutuna girdi

Türk olay yeri inceleme polisleri, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait konuta giriş yaptı.(İHA)

Bilgin Pro
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