Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Türk polisinden kaçılmaz'' demişti, ikinci kez yakalandı ''Türk polisinden kaçılmaz'' demişti, ikinci kez yakalandı 10 Eylül 2024 Salı Saat: 09:25 Aksaray’da yaklaşık 3,5 ay önce alkollü araç kullanırken polisten kaçan ve yakalanınca “Türk polisinden kaçılmaz” diyen o sürücü bu kez de aynı araçla uyuşturucuyla birlikte yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66dfe66081b4a3fa73087023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Söylemeden Olmaz ekibinden canlı yayında ''Narin'' şov İstanbul'da kaybolan genç kızdan babasına şok suçlama Narin cinayetinde, Halk TV muhabirine ölüm tehdidi İstanbul'daki zincirleme kazada ilginç anlar Hırsızlık, yağma, cinayet, cinsel istismar... 81 ilde binlerce gözaltı var Bir kadın cinayeti daha: İstanbul'da kaldığı otelde öldürüldü İlber Ortaylı'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama Karı - koca kavgası savaşa dönüştü: Biri evlerini, diğeri arabalarını yaktı İstanbul'da akılalmaz taksici vurgunu: 25 bin 250 TL ücret aldı