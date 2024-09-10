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  4. ''Türk polisinden kaçılmaz'' demişti, ikinci kez yakalandı

''Türk polisinden kaçılmaz'' demişti, ikinci kez yakalandı

Aksaray’da yaklaşık 3,5 ay önce alkollü araç kullanırken polisten kaçan ve yakalanınca “Türk polisinden kaçılmaz” diyen o sürücü bu kez de aynı araçla uyuşturucuyla birlikte yakalandı.

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