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  3. 01 Ocak 2021 16:25

Türk profesör Antarktika'da keşfetti! ''Dünyada henüz tanımlanmamış''

Antarktika'ya giden Prof. Dr. Latife Çakır Bayram, inceleme yaptığı penguenlerden birisinin göz lezyonunda 5 farklı bakteri keşfetti.

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