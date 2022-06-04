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Türk profesör Türkiye'de bir ilke imzasını attı

Fırat Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu tarafından Türkiye’de ilk defa ışık dalga boyu analizörü (Monokromatör) cihazı üretildi.

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