Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk profesör Türkiye'de bir ilke imzasını attı Türk profesör Türkiye'de bir ilke imzasını attı 04 Haziran 2022 Cumartesi Saat: 11:55 Fırat Üniversitesinde görevli Prof. Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu tarafından Türkiye’de ilk defa ışık dalga boyu analizörü (Monokromatör) cihazı üretildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/629b1e0595676c154518aff3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Adliyede sahte MİT'çi vurgunu! 15 yıl hapsi isteniyor Düğünde yıkım ekibi gelince hayatlarının şokunu yaşadılar! 38 ilde ''Miras'' operasyonu: 17 tutuklama İhbara giden polise saldırı Turistin son anları kamerada! Ölüme böyle ''düştü'' 200 drone ile nefes kesen gösteri! Balıkesir'de peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi Sedat Peker hastaneye kaldırıldı İETT otobüsünde iğrenç olay: Yolcular 15 yaşındaki kızın taciz edildiğini fark edince...