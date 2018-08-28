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  3. 28 Ağustos 2018 21:50

Türk savaş pilotu F 35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk savaş pilotu F 35’te ilk uçuşunu yaptı. Açıklama Türk Silahlı Kuvvetlerinden geldi. Açıklamada Türk pilotlarının Amerika Birleşik Devletlerindeki eğitimlerinin devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Türk savaş pilotunun , F-35 uçağı ile Amerika Birleşik Devletlerindeki ilk uçuşunu 28 Ağustos’ta gerçekleştirdiği kaydedildi. Türkiye’ye ilk F-35 uçaklarının Kasım 2019’a gelmesi...

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