Türk savaş pilotu F 35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi
28 Ağustos 2018 21:50
Türk savaş pilotu F 35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi
Türk savaş pilotu F 35’te ilk uçuşunu yaptı. Açıklama Türk Silahlı Kuvvetlerinden geldi. Açıklamada Türk pilotlarının Amerika Birleşik Devletlerindeki eğitimlerinin devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Türk savaş pilotunun , F-35 uçağı ile Amerika Birleşik Devletlerindeki ilk uçuşunu 28 Ağustos’ta gerçekleştirdiği kaydedildi. Türkiye’ye ilk F-35 uçaklarının Kasım 2019’a gelmesi...