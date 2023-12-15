Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı 15 Aralık 2023 Cuma Saat: 10:00 Güncelleme: 15 Aralık 2023 Cuma 10:00 Sınırdan kaçak geçişleri ve kaçakçılığı önlemek amacıyla Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının Saray etabı tamamlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657bf9a7770b33ee9c06b1e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alkol kontrolünde polislere tekme tokat saldırı CHP'li vekil canlı yayında terörist başına 'sayın' dedi Sahnede kalp krizi geçiren şarkıcı hayatını kaybetti Ümit Özdağ Starbucks’ta: ''Kahvenizi dökmeye gelmedim'' Interpol'ün aradığı 2 suçlu daha İstanbul'da yakalandı İstanbul'da korkunç olay! Yanarak can vermekten son anda kurtuldu D-100 otoyolunda kimyasal alarm! TIR'ın kimyasal yükü tepkimeye girdi! İstanbul'da kuyumcuya kurşun yağdırdılar Denizli'de madende göçük: 2 kişi hayatını kaybetti!