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Türk Seddi'nin bir etabı daha tamamlandı

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Sınırdan kaçak geçişleri ve kaçakçılığı önlemek amacıyla Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının Saray etabı tamamlandı.

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