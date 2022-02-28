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Türk SİHA'larının Rus konvoyunu vurduğu anlar kamerada

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bayraktar TB2 SİHA’lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu ve Jltomir Bölgesi'nde de Rus askeri birliklerini vurdu” denildi.

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