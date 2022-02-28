Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk SİHA'larının Rus konvoyunu vurduğu anlar kamerada Türk SİHA'larının Rus konvoyunu vurduğu anlar kamerada 28 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 08:25 Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bayraktar TB2 SİHA’lar Herson bölgesinde Rus konvoyunu ve Jltomir Bölgesi'nde de Rus askeri birliklerini vurdu” denildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621c5cbdb4c9520b8a194ed3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Rusya'nın balistik füze ile vurdu! O anlar kamerada Türkiye'ye gelen ünlü YouTuber'a Suriyelilerden taciz Rusya'nın 5 km'lik ''ölüm konvoyu'' böyle görüntülendi 6 muhalefet partisi aynı anda paylaştı: Dünün Değil, Bugünün Değil, Yarının Türkiyesi Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Şikayetçi olmadı Annesi ve 4 aylık kardeşiyle Ukrayna'da mahsur kalan Mira dua ederek yardım istedi Azerbaycan, Rusya'ya karşı Ukrayna için sokakta Prof. Dr. Özgür Demirtaş: ''Türkiye de vurulur!'' İmamoğlu'ndan ''Aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz?'' sorusuna yanıt