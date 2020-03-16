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DİYANET AÇIKLADI: CEMAATLE NAMAZLARA ARA VERİLDİ
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  3. 16 Mart 2020 15:30

Türk Tabipler Birliği: Büyük bir kentimizde koronavirüs vaka sayısı patladı

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Başkanı Prof.Dr. Sinan Adıyaman canlı yayında "Büyük bir kentimizde koronavirüs vaka sayısı patladı" dedi.

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