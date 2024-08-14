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  4. Türk tarihinin en önemli hikayelerinden Vaveyla belgesel oldu

Türk tarihinin en önemli hikayelerinden Vaveyla belgesel oldu

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Dünya savaş edebiyatının en önemli eserlerinden olan ve kayıpsız olarak günümüze ulaşabilen alanında tek eser olan 102 sayılık Vaveyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile belgesel film oldu.

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