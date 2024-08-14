Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk tarihinin en önemli hikayelerinden Vaveyla belgesel oldu Türk tarihinin en önemli hikayelerinden Vaveyla belgesel oldu 14 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 13:22 Güncelleme: 14 Ağustos 2024 Çarşamba 13:22 Dünya savaş edebiyatının en önemli eserlerinden olan ve kayıpsız olarak günümüze ulaşabilen alanında tek eser olan 102 sayılık Vaveyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile belgesel film oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bc854e95ae9d35f90ba933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bozcada'da yangın... Adadan alevler yükseliyor İstanbul'da yangın paniği; alevler bir anda büyüdü Burası Amerika'daki Büyük Kanyon değil, Siirt... Antalya'da korkunç olay: Koydaki mağarada ölüme terk etmişler İmam Hatip Müdürü: ''Başı açık istemiyorum'' İstanbul'da dehşet: Araç sürücüsü tartıştığı motosikletlinin üzerinden arabayla geçti Antalya'da gezi teknesi alev topuna döndü Böyle kiralık ilanı görülmedi: 400 ekmek istemişti, şimdi 100 litre mazot istiyor Onun adı Coronado Vural, ABD'de tarihe geçti