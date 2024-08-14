Türk tarihinin en önemli hikayelerinden Vaveyla belgesel oldu

Dünya savaş edebiyatının en önemli eserlerinden olan ve kayıpsız olarak günümüze ulaşabilen alanında tek eser olan 102 sayılık Vaveyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile belgesel film oldu.

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