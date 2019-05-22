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  3. 22 Mayıs 2019 13:12

Türk teknesine saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Karadeniz’de, Romanya Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açtığı ve 3 balıkçının yaralandığı olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Köstence’de Türk balıkçı teknesine müdahale anı
Köstence’de Türk balıkçı teknesine müdahale anı
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Çalınan otomobilini parçalara ayrılmış olarak buldu
Çalınan otomobilini parçalara ayrılmış olarak buldu
Video Galeri
Denizli’de öğrenci servisi kazası: 14 yaralı
Denizli’de öğrenci servisi kazası: 14 yaralı
Video Galeri
Kadıköy’de site otoparkından araç çalan hırsız kamerada
Kadıköy’de site otoparkından araç çalan hırsız kamerada
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Somali’de intihar saldırısı: 2 ölü
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