Türk Telekom’dan Anneler Günü’ne özel gerçek bir hikaye
10 Mayıs 2019 19:45
Türk Telekom’dan Anneler Günü’ne özel gerçek bir hikaye
Türk Telekom’un az gören çocuklara yönelik gerçekleştirdiği Günışığı projesi sayesinde aldığı eğitimler ile günlük ve sosyal hayatında daha başarılı olan az gören Salih’in gerçek hikayesi filme aktarıldı.Anneler Günü’ne özel hazırlanan filmde, Türk Telekom’un Günışığı projesi sayesinde yazmayı öğrenen Salih’in, annesine kendi el yazısıyla kaleme aldığı mektup ve bu mektup ile aktardığı...