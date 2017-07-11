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  3. 11 Temmuz 2017 17:15

Türk Telekomu işgal eden darbeci askerlerin yeni görüntüleri

15 Temmuz gecesi Ankara Ulus'taki Türk Telekom binasını ele geçirmek isteyen darbeci askerlerin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Dağ: , o gece milli olduğunu gösterdi
Dağ: , o gece milli olduğunu gösterdi
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Nihal Olçok: 3 günlük bir susma orucuna gireceğim
Nihal Olçok: 3 günlük bir susma orucuna gireceğim
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Şimşek: o geceyi bütün detaylarıyla sadece Türkiyeye değil bütün dünyaya yansıtmıştır
Şimşek: o geceyi bütün detaylarıyla sadece Türkiyeye değil bütün dünyaya yansıtmıştır
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Cumhurbaşkanı Erdoğandan esnaf ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğandan esnaf ziyareti
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15 Temmuz ihanet gecesi sergisi Taksim Meydanında açıldı
15 Temmuz ihanet gecesi sergisi Taksim Meydanında açıldı
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Erdoğandan şehitlerin mezarı başında Kuran tilaveti
Erdoğandan şehitlerin mezarı başında Kuran tilaveti