Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk televizyonlarınbda sonunda bu da oldu! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdı Türk televizyonlarınbda sonunda bu da oldu! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdı 14 Haziran 2022 Salı Saat: 17:50 Bodrumlu Gamze'nin ölümüyle ilgili şüpheleri aydınlatmak üzere Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan kadın canlı yayında tuvaletini yapış anını canlandırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62a8a03cfc35d714e12ee183" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aydemir Akbaş'tan tepki çeken sözler: Eşim ölürse 20'lik birini alırım Erdoğan'dan THY kararı! Uçakların gövdesinden kaldırılıyor Caner Toygar sağlık durumunu anlattı: Ağrıdan intihar edecek duruma geliyorum Ankara yine yağmura teslim: Yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı Sağlık Bakanlığı'nda kriz: ''Bakan gelmezse patlatırım!'' Bu da trafik sapığı! Başrolde yine yabancı uyruklu bir kendini bilmez var İstanbul'da düğün meydan savaşına döndü ''Çok yorgunum'' diyen gençler utansın! Yaş 70'i geçmiş ama iş bitmemiş... Genç kızın ölüm kalım savaşı kamerada