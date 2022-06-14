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  4. Türk televizyonlarınbda sonunda bu da oldu! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdı

Türk televizyonlarınbda sonunda bu da oldu! Canlı yayında tuvaletini yapışını anbean canlandırdı

Bodrumlu Gamze'nin ölümüyle ilgili şüpheleri aydınlatmak üzere Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına katılan kadın canlı yayında tuvaletini yapış anını canlandırdı.

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