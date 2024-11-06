Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk tıp tarihindeki ilk doğumevi- Demirkapı Viladethanesi Türk tıp tarihindeki ilk doğumevi- Demirkapı Viladethanesi 06 Kasım 2024 Çarşamba Saat: 12:45 Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672b3ad6513ba126fa063db3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 'Türkiye'de 500'den fazla işgalci deniz canlısı var' Hudut kartalları vatan savunmasında Yenidoğan operasyonunda sevk edilen üçüzlerden güzel haber, son bebek de taburcu oldu İznik Gölünün en büyük iskelesi de karaya oturdu Wanda Nara canlı yayında sevgilisi ile dudak dudağa Kayıp iş adamı ormanda ölü bulundu, ortağı tutuklandı İstanbul'da 9 adrese DHKP-C operasyonu Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'ndan TOGG ve Ferrari yarışı Düzcede 2 ev ve odunluk alev alev yandı