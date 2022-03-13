Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk uçağı NATO harekatında Türk uçağı NATO harekatında 13 Mart 2022 Pazar Saat: 21:10 Milli Savunma Bakanlığı, Türk uçağının Cebelitarık Boğazı’nda NATO harekatına katılım sağladığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622e338e3925d914235ec3f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da eli bıçaklı taksici dehşeti kamerada İstanbul'un ''çılgın kayakçısı'' bu sefer Boğaz'da kaydı İstanbul'da zincirleme kabus an be an kamerada Dev operasyon! Tam 1 ton metamfetamin ele geçirildi Belgesel değil gerçek! Türkiye'de buz gibi suda altın peşinde: ''Hobi amaçlı yapıyoruz, ek gelirde oluyor'' 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kar altında drone ile görüntülendi İstanbul’da vatandaşlar kar tedbirlerine uydu, yollar boş kaldı - İhlas Haber Ajansı Cumhur İttifakı'nda ''Bahçeli'' çatlağı! MHP'liler salonu terk etti Sosyal medya fenomeninin bu yaptığına tepki yağdı! Canlı canlı parçalayıp, pişirdi!