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  3. 28 Nisan 2020 18:00

Türk uzmanlar, Pentagon'un UFO görüntülerini yorumladı

Türk profesörler, ABD Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı UFO görüntülerini yorumladı. Görüntülerde yer alan cisimlerin UFO olduğu ancak uzaylılara ait olmadığı belirtildi.

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