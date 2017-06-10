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  3. 10 Haziran 2017 13:45

Türk ve Suriyeli gençler arasında kavga

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Türk ve Suriyeli gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

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91 yaşında henüz elektrikle tanışmadı
91 yaşında henüz elektrikle tanışmadı
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Küre Dağlarında yaban hayatı kamerayla görüntüleniyor
Küre Dağlarında yaban hayatı kamerayla görüntüleniyor
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Güvenpark'ta polisle dolmuşçu kavgası
Güvenpark'ta polisle dolmuşçu kavgası
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Üniversite adaylarından LYS yorumu
Üniversite adaylarından LYS yorumu
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Bakan Akdağ: İstanbulun önemli ölçüde sağlık yatırımına ihtiyacı var
Bakan Akdağ: İstanbulun önemli ölçüde sağlık yatırımına ihtiyacı var
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Aybüke öğretmen için tören düzenlendi
Aybüke öğretmen için tören düzenlendi