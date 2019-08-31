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  3. 31 Ağustos 2019 19:50

Türk Yıldızları, Aksaray semalarında nefesleri kesti

Türkiye’nin milli gururu Türk Yıldızları, Aksaray semalarında yaptığı gösteri uçuşuyla nefesleri kesti.Türk Yıldızları, Yamaç Paraşütü Süper Final Test Şampiyonası kapsamında Aksaray semalarında nefes kesen bir gösteri yaptı. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Stadyumu’ndan izlenen gösteriye binlerce vatandaş katıldı. Türk Yıldızları’nın muhteşem gösterisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni...

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