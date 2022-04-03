  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türk Yıldızları gökyüzünde yürekleri ağızlara getirdi

Türk Yıldızları gökyüzünde yürekleri ağızlara getirdi

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından Sultan Alparslan diyarı Muş'ta gerçekleştirilen gösteri uçuşu nefesleri kesti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Biden törende ayakta uyudu
İstanbul'da korkutan patlama
Ukrayna'dan Türkiye'ye sürüklenen mayın böyle patladı
Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü
100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular
Balıkesir'de korkutan orman yangını
Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var
Sular altında kalacak! Yeniden inşa edilen Yusufeli'nde sona gelindi
Balıkesir'de vahşet! Eşini ve oğlunu tüfekle öldürdü