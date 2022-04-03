Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk Yıldızları gökyüzünde yürekleri ağızlara getirdi Türk Yıldızları gökyüzünde yürekleri ağızlara getirdi 03 Nisan 2022 Pazar Saat: 22:35 Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından Sultan Alparslan diyarı Muş'ta gerçekleştirilen gösteri uçuşu nefesleri kesti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6249f6fa02b744573f0024e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biden törende ayakta uyudu İstanbul'da korkutan patlama Ukrayna'dan Türkiye'ye sürüklenen mayın böyle patladı Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü 100 kiloluk dev oltaya takıldı! Saatlerce boğuştular Balıkesir'de korkutan orman yangını Bakü'de eğlence mekanında patlama: Ölü ve yaralılar var Sular altında kalacak! Yeniden inşa edilen Yusufeli'nde sona gelindi Balıkesir'de vahşet! Eşini ve oğlunu tüfekle öldürdü