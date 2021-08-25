Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk Yıldızları nefesleri kesti Türk Yıldızları nefesleri kesti 25 Ağustos 2021 Çarşamba Saat: 14:35 Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz Zafer Haftası etkinlikleri çerçevesinde Afyonkarahisar semalarında gösteri yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61262b1ba42f0372b7258bd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda inanılmaz gösteri! Denizi motosiktle geçti! ''TofAŞKçılar'' bunu beğendi! Bu Doğan bildiğiniz gibi değil! Tam 180 bin TL'ye satıldı Türkiye'nin ''sprey koronavirüs ilacı''ndan umutlandıran gelişme İstanbul'da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! Sabah Suriye'den Türkiye'ye gelip dükkanını açıp, akşam olunca Suriye’ye geri dönüyor Fazıl Say konserine ''Utanıyorum, rezillik'' diyerek başladı Polisler öğrenince şoke oldu! Kadın kılığına girip... Korkunç görüntü: ''İki ayaklı hayvan'', ''dört ayaklı canı'' böyle yaktı İstanbul'da dev operasyon; çok sayıda gözaltı var