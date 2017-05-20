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  3. 20 Mayıs 2017 20:45

Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin gökyüzü milli takımı Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Samsun’da nefes kesen bir gösteri uçuşu yaptı.

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