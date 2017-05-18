  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 18 Mayıs 2017 12:15

Türk Yıldızları ve Solotürkün gösterisi kokpit kamerasında

Samsun’da prova uçuşu yapan Türk Yıldızları ve Solotürk'ün son kokpit görüntüleri nefes kesti.

Video Galeri
Evlilik sezonu, çeyiz sandığı satan esnafın yüzünü güldürdü
Evlilik sezonu, çeyiz sandığı satan esnafın yüzünü güldürdü
Video Galeri
İplik fabrikasında 23 günde ikinci kez yangın çıktı
İplik fabrikasında 23 günde ikinci kez yangın çıktı
Video Galeri
Hayallerinin ötesini mezuniyet defilesinde sundular
Hayallerinin ötesini mezuniyet defilesinde sundular
Video Galeri
Özel harekatın videosu minik öğrencileri ağlattı
Özel harekatın videosu minik öğrencileri ağlattı
Video Galeri
Taksimde yürekleri sızlatan görüntü
Taksimde yürekleri sızlatan görüntü
Video Galeri
Arabalı vapurun lüks yata çarpma anı saniye saniye kamerada
Arabalı vapurun lüks yata çarpma anı saniye saniye kamerada