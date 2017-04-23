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  3. 23 Nisan 2017 18:45

Türk Yıldızlarından 23 Nisan şovu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterisini Antalya’da gerçekleştiren Türk Yıldızları, izleyenlerin nefeslerini kesti.

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23 Nisan gösterisinde 'Vahdettin' tartışması
23 Nisan gösterisinde 'Vahdettin' tartışması
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Ardahanda fırtına can aldı
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