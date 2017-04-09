  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Nisan 2017 21:50

Türk Yıldızlarından Şanlıurfada nefes kesen gösteri

Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümünde Türk Yıldızları düzenlediği gösteri ile nefesleri kesti.

Video Galeri
Vatandaşın ihbarı saldırıyı önledi
Vatandaşın ihbarı saldırıyı önledi
Video Galeri
Bakan Çavuşoğlundan Rabia ve Bozkurt işareti
Bakan Çavuşoğlundan Rabia ve Bozkurt işareti
Video Galeri
Bakan Kaya gençlerle pedal çevirdi
Bakan Kaya gençlerle pedal çevirdi
Video Galeri
Film gibi kazaya film gibi kurtarma operasyonu
Film gibi kazaya film gibi kurtarma operasyonu
Video Galeri
Vatandaşın ihbarı faciayı önledi!
Vatandaşın ihbarı faciayı önledi!
Video Galeri
'Masum çocukların ölümüne susan dünya iki yüzlü'
'Masum çocukların ölümüne susan dünya iki yüzlü'