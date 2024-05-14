Anasayfa Video Galeriler Gündem Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti 14 Mayıs 2024 Salı Saat: 09:51 Güncelleme: 14 Mayıs 2024 Salı 09:51 Karaman’da bu yıl 747’ncisi kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinliklerinin son gününde Türk Yıldızları’nın yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664309ede8f052b670034157" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Alkollü trafik canavarını yolcular ihbar etti Eli levyeli trafik magandası kamerada: Seyir halinde saldırdı Bu sözler olay olur: ''Özgür Özer dini nikah kıydı'' Hatay’da oluşan hortum kamerada Mayıs ayının ortasında kar esareti Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti İki organize suç örgütü daha çökertildi Müge Anlı'ya cinayet itirafı: Canlı yayın bitti, itiraf geldi, ceset bulundu Kaçak sığınmacının çıktığı yere inanamayacaksınız