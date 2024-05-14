  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti

Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti

Güncelleme:

Karaman’da bu yıl 747’ncisi kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinliklerinin son gününde Türk Yıldızları’nın yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Alkollü trafik canavarını yolcular ihbar etti
Alkollü trafik canavarını yolcular ihbar etti
Eli levyeli trafik magandası kamerada: Seyir halinde saldırdı
Eli levyeli trafik magandası kamerada: Seyir halinde saldırdı
Bu sözler olay olur: ''Özgür Özer dini nikah kıydı''
Bu sözler olay olur: ''Özgür Özer dini nikah kıydı''
Hatay’da oluşan hortum kamerada
Hatay’da oluşan hortum kamerada
Mayıs ayının ortasında kar esareti
Mayıs ayının ortasında kar esareti
Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Usta sanatçı Ayten Gökçer hayatını kaybetti
İki organize suç örgütü daha çökertildi
İki organize suç örgütü daha çökertildi
Müge Anlı'ya cinayet itirafı: Canlı yayın bitti, itiraf geldi, ceset bulundu
Müge Anlı'ya cinayet itirafı: Canlı yayın bitti, itiraf geldi, ceset bulundu
Kaçak sığınmacının çıktığı yere inanamayacaksınız
Kaçak sığınmacının çıktığı yere inanamayacaksınız