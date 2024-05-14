Türk Yıldızları’nın gösterisi nefesleri kesti

Karaman’da bu yıl 747’ncisi kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi anma etkinliklerinin son gününde Türk Yıldızları’nın yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti.

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