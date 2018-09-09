  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 09 Eylül 2018 13:25

Türk Yıldızları’nın kokpit görüntüleri nefes kesti

Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen 5. Mysia Uluslararası Havacılık Festivali’nde Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterisi, uçakların kokpitlerinden de görüntülendi. Balıkesir’in Edremit ilçesinde Mysia Havacılık Festivali kapsamında 17 dakikalık nefesleri kesen bir gösteri uçuşuna imza atan Türk Yıldızları, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Türk Yıldızları’nın Akçay gösterisinin...

Bilgin Pro
Video Galeri
Efsaneleriyle ünlü mağara turizme açılmayı bekliyor
Efsaneleriyle ünlü mağara turizme açılmayı bekliyor
Video Galeri
CHP Anıtkabir’i ziyaret etti
CHP Anıtkabir’i ziyaret etti
Video Galeri
Giresun’da hortum paniği
Giresun’da hortum paniği
Video Galeri
Gürsel Tekin: ''6 Bakan değişti ama restorasyon bitmedi''
Gürsel Tekin: ''6 Bakan değişti ama restorasyon bitmedi''
Video Galeri
Öğle bülteni
Öğle bülteni
Video Galeri
13. katta ölümüne mesai
13. katta ölümüne mesai
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM