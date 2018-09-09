Türk Yıldızları’nın kokpit görüntüleri nefes kesti
09 Eylül 2018 13:25
Türk Yıldızları’nın kokpit görüntüleri nefes kesti
Balıkesir’in Edremit ilçesinde düzenlenen 5. Mysia Uluslararası Havacılık Festivali’nde Türk Yıldızları’nın nefes kesen gösterisi, uçakların kokpitlerinden de görüntülendi. Balıkesir’in Edremit ilçesinde Mysia Havacılık Festivali kapsamında 17 dakikalık nefesleri kesen bir gösteri uçuşuna imza atan Türk Yıldızları, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Türk Yıldızları’nın Akçay gösterisinin...