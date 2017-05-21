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  3. 21 Mayıs 2017 01:15

Türk yolcu, ABD uçağında olay çıkardı

ABD'de Los Angeles-Honolulu seferini yapan uçaktaki bir Türk yolcu, kokpite girmek isteyince uçak yere indikten sonra gözaltına alındı.

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