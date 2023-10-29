Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkan Şoray'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına çok özel kutlama Türkan Şoray'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına çok özel kutlama 29 Ekim 2023 Pazar Saat: 16:25 Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, Cumhuriyet'imizin 100. yaş gününü İzmir Marşı'nı seslendirerek kutladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653e5d45207be94968774133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle görkemli geçiş İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri nefes kesti SOLOTÜRK Anıtkabir'de Atatürk'ü böyle selamladı Antalya’da F-16’lar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için semadaydı İBB'den 100. yıl sürprizi: İstanbul'un ''inanılmaz'' dehlizi gün yüzüne çıktı İstanbul'da örümcek adam hırsız kamerada 96 yaşındaki Nesibe anne Atatürk'ü gördüğü günü böyle anlattı İstanbul'da 100 metrelik Türk bayrağı ile dev kutlama Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi