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  4. Türkan Şoray'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına çok özel kutlama

Türkan Şoray'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına çok özel kutlama

Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, Cumhuriyet'imizin 100. yaş gününü İzmir Marşı'nı seslendirerek kutladı.

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