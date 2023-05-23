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Türkevi'ne saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

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ABD’de Türkevi’ne düzenlenen saldırı sonrasında saldırgana ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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