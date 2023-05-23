Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkevi'ne saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı Türkevi'ne saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı 23 Mayıs 2023 Salı Saat: 11:30 Güncelleme: 23 Mayıs 2023 Salı 11:30 ABD’de Türkevi’ne düzenlenen saldırı sonrasında saldırgana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/646c79a35445a9399233dd43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu'dan HÜDA Par yorumu: ''Faydasını 10 yıl sonra göreceksiniz'' Erol Evgin'den 28 Mayıs çağrısı Kayınbiraderine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada Pitbullu şehir eşkıyaları sopalarla iş yerine saldırdı Mauro Icardi, Simge Sağın'a ''kusura bakma'' diyerek yayınladı Bu dondurmanın porsiyonu 126 bin TL! 16 yaşındaki kız kavgayı izlerken canından oldu! Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun, 2'nci kez fırlatıldı Elazığ'da sağanak yağış hayatı felç etti