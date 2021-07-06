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Türkiye 13 yaşındaki Merve'yi konuşuyor

Türkiye Şanlıurfalı, 13 yaşındaki hentbol oyuncusu Merve Taşpınar'ın "Sen kızsın, şort giyemezsin dediler" sözlerini konuşuyor.

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