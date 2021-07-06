Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye 13 yaşındaki Merve'yi konuşuyor Türkiye 13 yaşındaki Merve'yi konuşuyor 06 Temmuz 2021 Salı Saat: 07:05 Türkiye Şanlıurfalı, 13 yaşındaki hentbol oyuncusu Merve Taşpınar'ın "Sen kızsın, şort giyemezsin dediler" sözlerini konuşuyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e3d67c692c812c416b6ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ücretli aşıda geri adım Sapık kamerada! Komşuları uyarınca kurtuldu Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası emeklilere müjde Dans eden yılanları görünce telefonuna sarıldı! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Bursa'daki evi görüntülendi Birileri yine normalleşmeyi ''a''normalleştirdi İskenderun Körfezi'nde hortum kamerada Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı Damada 5 bin adet 5 TL taktılar... Nedeni şaşırttı