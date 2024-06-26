Türkiye at yarışı sektörü yeni bir vizyonla buluşuyor

At yarışları oyunlarında Türkiye’nin ilk yasal sanal bayisi olan Hipodrom.com, faaliyetlerine başladığı Ocak 2024’ten bu yana güçlü büyüme ivmesini sürdürüyor. Kısa bir zaman diliminde önemli başarılara ulaşarak sektöre yeni bir soluk getirdiklerini belirten Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem; atçılığın Türk kültüründeki yerini yarış severlere hatırlatmanın öncelikleri arasında olduğunu...

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