  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye at yarışı sektörü yeni bir vizyonla buluşuyor

Türkiye at yarışı sektörü yeni bir vizyonla buluşuyor

At yarışları oyunlarında Türkiye’nin ilk yasal sanal bayisi olan Hipodrom.com, faaliyetlerine başladığı Ocak 2024’ten bu yana güçlü büyüme ivmesini sürdürüyor. Kısa bir zaman diliminde önemli başarılara ulaşarak sektöre yeni bir soluk getirdiklerini belirten Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem; atçılığın Türk kültüründeki yerini yarış severlere hatırlatmanın öncelikleri arasında olduğunu...

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?''
Erdoğan ile muhabirin ''oje'' diyaloğu sosyal medyayı salladı: ''Ben mi rüyadayım?''
75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı
75 gün sürecek: Metrobüs durağında yenileme çalışması başladı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ''taban maaş'' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den ''taban maaş'' açıklaması
Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti
Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti
Oğuzhan Uğur rap performansıyla izleyicinin aklını başından aldı
Oğuzhan Uğur rap performansıyla izleyicinin aklını başından aldı
31 ilde düğmeye basıldı: Yüzlerce gözaltı var
31 ilde düğmeye basıldı: Yüzlerce gözaltı var
Elektrikli motosikletli yumurcak çetesi trafikte görüntülendi
Elektrikli motosikletli yumurcak çetesi trafikte görüntülendi
İşte Türkiye'nin gerçek ''şifa'' çeşmesi
İşte Türkiye'nin gerçek ''şifa'' çeşmesi
Yaz yağmuru hayatı felç etti; araçlar sulara gömüldü
Yaz yağmuru hayatı felç etti; araçlar sulara gömüldü