Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye ayakta! Netflix'te skandal Türkiye haritası Türkiye ayakta! Netflix'te skandal Türkiye haritası 19 Şubat 2022 Cumartesi Saat: 10:50 Dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanan İkinci Dünya Savaşı’nın En Önemli Olayları” adlı belgeseldeki Türkiye haritası ile ilgili bir skandala imza atıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6210a151079db16556662da3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye Müjdat Gezen'in ''maaşlı trol göndermesini'' konuşuyor Cübbeli Ahmet'ten de Tarkan ve Geççek yorumu Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var Tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 kişi yaralı Eski AK Partili vekilden bomba iddia: ''Erdoğan seçimi kaybederse...'' Milyonluk araçları taşıyan gemi okyanusta sürükleniyor! TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı! Kadın hastayı taciz eden Pakistanlı doktor tutuklandı! İlk vukuatı değilmiş...