  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Türkiye ayakta! Netflix'te skandal Türkiye haritası

Türkiye ayakta! Netflix'te skandal Türkiye haritası

Dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanan İkinci Dünya Savaşı’nın En Önemli Olayları” adlı belgeseldeki Türkiye haritası ile ilgili bir skandala imza atıldı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türkiye Müjdat Gezen'in ''maaşlı trol göndermesini'' konuşuyor
Cübbeli Ahmet'ten de Tarkan ve Geççek yorumu
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 kişi yaralı
Eski AK Partili vekilden bomba iddia: ''Erdoğan seçimi kaybederse...''
Milyonluk araçları taşıyan gemi okyanusta sürükleniyor!
TIR'ın gizli bölmesinden paket paket uyuşturucu çıktı
Türkiye'nin ilk su altı müzesiydi... Son hali içler acısı!
Kadın hastayı taciz eden Pakistanlı doktor tutuklandı! İlk vukuatı değilmiş...