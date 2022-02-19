Türkiye ayakta! Netflix'te skandal Türkiye haritası

Dijital yayın platformu Netflix’te yayınlanan İkinci Dünya Savaşı’nın En Önemli Olayları” adlı belgeseldeki Türkiye haritası ile ilgili bir skandala imza atıldı.

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