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  3. 19 Mart 2020 23:25

Türkiye balkonlarda ! Sağlık çalışanlarına destek !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısıyla Türkiye saat 21.00'da sağlık çalışanlarına destek olmak için balkonlara çıkarak hep birlikte alkışladı.

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