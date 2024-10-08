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Türkiye Basketbol Federasyonu yeni başkanını seçti

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Türkiye Basketbol Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Hidayet Türkoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

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