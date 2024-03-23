Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye bir vahşete uyandı: Bulun bu sapık katilleri! Türkiye bir vahşete uyandı: Bulun bu sapık katilleri! 23 Mart 2024 Cumartesi Saat: 08:55 Güncelleme: 23 Mart 2024 Cumartesi 08:55 Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir sitede 6 yavru kedi başları kesilmiş halde, anne kedi kuyruğu kesilmiş halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fe6ed8da86a530870f07d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Grip olduğunu sandı ama... 3 aydır yatalak olarak yaşıyor Yine bir ''sazan sarmalı'' vurgunu: Milyonlarca TL dolandırmışlar Trafik magandası kamerada: Tartıştığı kadın sürücüye böyle saldırdı AK Partili adaya ve ailesine tekme tokat saldırı İstanbul'da feci kaza... Motosikletli polis memuru şehit oldu Bayraktar TB3 SİHA'dan bir başarı daha Buzlanma felaket getirdi: 17 kaza, 48 araç, 12 yaralı! Kayıp prenses Kate Middleton ortaya çıktı, kötü haberi kendisi verdi 8 ilde DEAŞ operasyonu; çok sayıda gözaltı var